Ritiro Napoli a Dimaro: spunta una splendida notizia per i tifosi azzurri

L’ampliamento dell’impianto di Carciato a Dimaro permette a un maggior numero di spettatori di assistere agli allenamenti del Napoli.

L’attesissimo ritiro estivo del Napoli a Dimaro Folgarida è ormai alle porte e i tifosi del club partenopeo avranno una bella sorpresa. Lo stadio comunale di Carciato, che ospiterà gli allenamenti, ha visto un significativo ampliamento delle curve, consentendo di aumentare la capienza e offrire un’esperienza ancora più coinvolgente per i sostenitori azzurri.

Come riportato dalla redazione di Tuttosport, le tribune allestite sulle curve dello stadio permetteranno di accogliere un maggior numero di spettatori durante le sessioni di allenamento. In particolare, sono state installate due nuove tribune: la tribuna Meledrio con 726 posti a sedere e la tribuna Carciato con 276 posti, portando la capienza complessiva delle curve a 1.616 spettatori. Questo significa un aumento di quasi tre volte rispetto all’anno precedente, offrendo a un pubblico sempre più vasto l’opportunità di vivere da vicino l’emozione del ritiro.

Il programma del ritiro prevede le prime due sessioni di lavoro per il nuovo allenatore Garcia domani, rispettivamente alle 9 del mattino e alle 17 del pomeriggio, con un programma simile previsto anche per la giornata di domenica. Il primo test amichevole sarà contro la squadra dilettantistica dell’Anaune, in programma per giovedì alle 18. Un altro test si terrà lunedì 24 contro la Spal, sempre alle 18, che segnerà la chiusura della prima fase della preparazione estiva. Complessivamente, saranno 11 giorni di lavoro intensivo per il gruppo di giocatori, i cui nomi saranno annunciati oggi, con la lista definitiva che sarà redatta da Garcia al termine dell’allenamento mattutino.