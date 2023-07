Napoli inizia il ritiro a Dimaro: la lista completa dei convocati di Rudi Garcia

Il Napoli si prepara per il ritiro di Dimaro: la lista dei convocati selezionati dal mister Rudi Garcia per la prima parte del ritiro estivo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – La stagione 2023-2024 del Napoli, con Rudi Garcia alla guida della squadra azzurra, è pronta per partire ufficialmente. La squadra azzurra arriverà questa sera, venerdì 14 luglio, presso l’hotel Rosatti in Trentino intorno alle 19:15. Il nuovo allenatore dei partenopei non avrà a disposizione tutti i giocatori della prima squadra, ma la maggior parte dei convocati iniziali sarà composta da giocatori provenienti dalla squadra Primavera (tra i portieri sarà presente Nikita Contini).

Tra i campioni d’Italia convocati ci saranno: Juan Jesus, Mathias Olivera, Mario Rui, Zanoli, Anguissa, Demme, Zedadka, Politano e Zerbin. Intorno al 18 luglio, arriverà anche il resto della squadra, a cui è stato concesso qualche giorno di riposo in più a causa degli impegni che hanno avuto fino a metà giugno.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Garcia completerà la squadra con numerosi giovani reduci dai prestiti o provenienti dal campionato Primavera: i portieri Contini, Idasiak e Turi, i difensori D’Avino e Obaretin, il terzino destro Marchisano, i centrocampisti Coli Saco, Marranzino, Vergara, Spavone, Russo, Iaccarino, gli esterni offensivi Cioffi e D’Agostino, e l’attaccante Ambrosino.