Ritardo cessione Kim, Fedele: “Ecco perchè non lo hanno ancora ufficializzato”

Il giornalista Enrico Fedele si è soffermato sul calciomercato del Napoli con particolare attenzione alla cessione di Kim al Bayern Monaco.

Kim Min-jae si unirà al Bayern Monaco, ad attenderlo un contratto quinquennale con il club bavarese del valore di sette milioni a stagione più bonus. Il coreano dunque si appresta a salutare il Napoli e a breve apporrà la propria firma sul contratto ufficiale con il Bayern Monaco. A darci ulteriori dettagli è stato anche il giornalista Enrico Fedele che, ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, ha detto:

“Perché tutto questo ritardo nella cessione di Kim Min-jae al Bayern Monaco? E’ una questione di tattica, magari provano a risparmiare qualcosa. La vera cifra è di 45-46 milioni, più un contributo formale che porterà la somma finale intorno ai 48 milioni”.

Fedele ha poi aggiunto: “Se esistono possibilità che il difensore sudcoreano resti a Napoli? No, stanno solo tergiversando per cercare di spostare il pagamento: lo vogliono dilazionare, per questo c’è un ritardo nell’annuncio”.

E ancora: “Kamada lo vedrei bene come sostituto a centrocampo? Il Napoli potrebbe non prenderebbe più nessuno, qualora non partisse Piotr Zielinski. Secondo me, tuttavia, serve un alter ego di Stanislav Lobotka” .