Marfella: “Meglio lo scudetto a Napoli come riserva che essere titolare altrove”

Davide Marfella, terzo portiere del Napoli, preferisce lo scudetto con il Napoli piuttosto che essere titolare in un’altra squadra.

Davide Marfella, il terzo portiere del Napoli, ha condiviso la sua preferenza per la vittoria dello scudetto con la squadra del cuore rispetto a diventare il titolare in una squadra diversa. “Da bambino, tutti in famiglia mi chiedevano: preferiresti essere un portiere in Serie A oppure vincere uno scudetto col Napoli? Io rispondevo sempre: anche se dovessi stare in panchina, vorrei vincere lo scudetto con il Napoli. Sono grato e felice per questa fantastica avventura“, ha detto Marfella.

Il portiere napoletano è diventato parte integrante della rosa azzurra di Luciano Spalletti. Nonostante il suo ruolo da riserva, Marfella è grato per l’opportunità di lavorare con un allenatore del calibro di Spalletti. “Essere allenati da lui per me è un onore, è un grande allenatore ma soprattutto è una persona straordinaria che riesce a trasmetterti una carica enorme. È molto merito suo e dello staff se quest’anno il Napoli sta esprimendo una mentalità vincente”, ha dichiarato il portiere.

Marfella ha anche parlato dei suoi rapporti con i suoi colleghi portieri Alex Meret e Pierluigi Gollini, evidenziando un rapporto di fratellanza con Meret e un ottimo supporto da parte di Gollini. “Con Alex ho un rapporto splendido anche fuori dal campo, per me è un fratello maggiore. Gollini si è inserito subito bene e mi sta dando una grande mano. Insieme a due portieri di questa statura sto imparando tantissimo e mi auguro di crescere tanto”, ha detto Marfella in un’intervista con Radio Kiss Kiss.

Il Napoli si prepara a riprendere il cammino in campionato, con una sfida cruciale contro il Milan in programma per domenica. Marfella è concentrato sulla partita e sull’importanza di prepararsi adeguatamente. “Siamo carichi, sono tornati i nazionali, ci siamo allenati bene e non vediamo l’ora di ricominciare il cammino. Nel nostro vocabolario c’è il verbo vincere ma soprattutto c’è la voglia di lavorare per essere sempre al massimo. La Champions è un palcoscenico meraviglioso, però adesso pensiamo alla gara col Milan di domenica in campionato. Noi prepariamo sempre con cura la prima gara che arriva e lo faremo anche questa volta“, ha concluso Marfella.