Marchetti: “Napoli, il pareggio col Genoa pesa. Ma l’Inter deve guardare gli azzurri, non il contrario”

Il pareggio interno contro il Genoa ha lasciato l’amaro in bocca al Napoli e ai suoi tifosi, soprattutto in un momento cruciale della volata scudetto. Ma per Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ospite a Radio Marte, il giudizio sulla prestazione va letto con equilibrio:

“Col Genoa il Napoli non ha disputato una brutta partita. Il gol di Vasquez nasce da un errore di Billing ed Olivera, un errore troppo grande per pensare che possa ripetersi. Questo è il bicchiere mezzo pieno”.

Un pareggio che pesa nella corsa scudetto

Più critico, però, l’analisi sul risultato:

“Il bicchiere mezzo vuoto riguarda il pareggio, perché in una volata scudetto così serrata ogni punto pesa. Ora il vantaggio sull’Inter è di due punti, e non si possono fare altri passi falsi”.

Marchetti ha poi sottolineato come sia un errore frequente, nel contesto italiano, pensare che le squadre “senza obiettivi” non scendano in campo con la giusta intensità:

“È un errore tutto italiano pensare che le squadre senza motivazioni non lottino. In realtà, è una questione di orgoglio, dignità e professionalità. Le motivazioni contano fino a un certo punto: le partite si devono giocare”.

Napoli ancora davanti: “È l’Inter che deve inseguire”

Nonostante la frenata, il Napoli conserva la vetta della classifica. Secondo Marchetti, è l’Inter a dover inseguire:

“È l’Inter che deve guardare il Napoli, e non il contrario. Gli azzurri restano in controllo, e se vincono le prossime due, non ci sarà nulla da discutere”.

Focus mercato: Napoli in piena corsa per due obiettivi

Durante l’intervento a Radio Marte, Marchetti ha anche aperto una finestra sul mercato azzurro, confermando contatti continui tra il Napoli e due obiettivi – non specificati nel dettaglio, ma evidentemente sotto osservazione da tempo.

“L’interlocuzione con il giocatore è continua e presto si entrerà nel merito degli aspetti economici. Anche per Davide – ha spiegato Marchetti – il dialogo con l’entourage è costante. Su entrambi i profili non c’è solo il Napoli, ma il club è in piena corsa”.