21 Novembre 2025

Maradona, prevendita lenta: tre sfide in 12 giorni e stadio non ancora pieno

redazione 21 Novembre 2025
Maradona, prevendita lenta: tre sfide in 12 giorni e stadio non ancora pieno

Stadio Maradona-Lega Serie A-Napolipiu.com

Nel servizio firmato da Davide Palliggiano per il Corriere dello Sport, emerge un dato chiaro: la prevendita per i prossimi impegni del Napoli al Maradona procede a rilento. Tre partite in soli dodici giorni – campionato, Champions League e Coppa Italia – ma senza il sold out che ci si sarebbe aspettati. Come sottolinea Palliggiano sul Corriere dello Sport, per la sfida di domani contro l’Atalanta restano disponibili biglietti in quasi tutti i settori, con l’eccezione delle Curve e dei Distinti Superiori, già esauriti.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, firmato da Davide Palliggiano, la situazione è simile per la partita di Champions League contro il Qarabag, in programma martedì alle 20.45: Curve Superiori sold out, ma ancora disponibilità “media” in Posillipo, Nisida e Distinti. Per quanto riguarda l’ottavo di Coppa Italia del 3 dicembre contro il Cagliari, in programma alle 18, restano biglietti per Curve Inferiori, Nisida e Posillipo: un risultato attribuito – come sottolinea ancora Palliggiano nel suo articolo sul Corriere dello Sport – anche alla scelta dei prezzi popolari.

Sul fronte Euro 2032, il Corriere dello Sport riporta inoltre l’intervento del ministro dello Sport, Andrea Abodi, che ha ribadito l’importanza del Sud nel progetto: «È impensabile che non ci sia uno stadio al sud», ha dichiarato. «Napoli deve sintonizzarsi con un calendario incalzante, con scadenze già determinate dall’Uefa e condivise con la Federcalcio». Un messaggio chiaro sulle tempistiche e sulle responsabilità che accompagnano la candidatura della città.

Altro

Antonio Conte LaPresse Napolipiu

Corriere dello Sport: “Napoli, Conte chiama la svolta: confronto duro a Castel Volturno prima dell’Atalanta”

redazione 21 Novembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (1)

Napoli-Atalanta, niente conferenza di Conte alla vigilia: ecco cosa sta succedendo

redazione 20 Novembre 2025
gol in spaccata di McTominay e l’esultanza degli azzurri

Gazzetta dello Sport: “McTominay, l’uomo delle notti storiche: il Napoli si aggrappa al suo talento per rialzarsi”

redazione 20 Novembre 2025
Mimmo Carratelli critica Aurelio De Laurentiis per il suo stile durante la conferenza stampa e pone una domanda provocatoria sul clima al Napoli.

Conte e il Napoli: tra tempeste mediatiche e normalità ritrovata

redazione 20 Novembre 2025
politano

Politano: «Serve il miglior Napoli, ora un mese di fuoco». L’esterno punta su Atalanta e Mondiale

redazione 19 Novembre 2025
Conte-Manna, incontro di mercato

Gazzetta dello Sport: “Mainoo il primo obiettivo: il mercato del Napoli prende forma”

redazione 19 Novembre 2025

Ultimissime

Antonio Conte LaPresse Napolipiu

Corriere dello Sport: “Napoli, Conte chiama la svolta: confronto duro a Castel Volturno prima dell’Atalanta”

redazione 21 Novembre 2025
Stadio Maradona-Lega Serie A-Napolipiu.com

Maradona, prevendita lenta: tre sfide in 12 giorni e stadio non ancora pieno

redazione 21 Novembre 2025
Antonio Conte - fonte LaPresse - Napolipiu

Corriere dello Sport: Napoli, una maratona a tutta intensità: i dati smentiscono il “caso infortuni”

redazione 21 Novembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (1)

Napoli-Atalanta, niente conferenza di Conte alla vigilia: ecco cosa sta succedendo

redazione 20 Novembre 2025
championsleague-lapresse-napolipiu.com (1)

Champions League, quinta giornata: Arsenal-Bayern la partita in chiaro su TV8. Ajax-Benfica in differita su Cielo

redazione 20 Novembre 2025