Maradona, prevendita lenta: tre sfide in 12 giorni e stadio non ancora pieno
Nel servizio firmato da Davide Palliggiano per il Corriere dello Sport, emerge un dato chiaro: la prevendita per i prossimi impegni del Napoli al Maradona procede a rilento. Tre partite in soli dodici giorni – campionato, Champions League e Coppa Italia – ma senza il sold out che ci si sarebbe aspettati. Come sottolinea Palliggiano sul Corriere dello Sport, per la sfida di domani contro l’Atalanta restano disponibili biglietti in quasi tutti i settori, con l’eccezione delle Curve e dei Distinti Superiori, già esauriti.
Sempre secondo il Corriere dello Sport, firmato da Davide Palliggiano, la situazione è simile per la partita di Champions League contro il Qarabag, in programma martedì alle 20.45: Curve Superiori sold out, ma ancora disponibilità “media” in Posillipo, Nisida e Distinti. Per quanto riguarda l’ottavo di Coppa Italia del 3 dicembre contro il Cagliari, in programma alle 18, restano biglietti per Curve Inferiori, Nisida e Posillipo: un risultato attribuito – come sottolinea ancora Palliggiano nel suo articolo sul Corriere dello Sport – anche alla scelta dei prezzi popolari.
Sul fronte Euro 2032, il Corriere dello Sport riporta inoltre l’intervento del ministro dello Sport, Andrea Abodi, che ha ribadito l’importanza del Sud nel progetto: «È impensabile che non ci sia uno stadio al sud», ha dichiarato. «Napoli deve sintonizzarsi con un calendario incalzante, con scadenze già determinate dall’Uefa e condivise con la Federcalcio». Un messaggio chiaro sulle tempistiche e sulle responsabilità che accompagnano la candidatura della città.