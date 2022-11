Maradona Jr: “Sconfitta Argentina? Sono distrutto, faccio fatica a crederci”

Maradona Junior è sotto shock per la sconfitta dell’Argentina. Ai microfoni di Radio Marte dice di essere distrutto e fa fatica a crederci

“Sono distrutto. Faccio fatica a credere che tutto ciò sia accaduto davvero. E’ semplicemente pazzesco”: sono queste le parole di Diego Armando Maradona Junior a Radio Marte a proposito della sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita al Mondiale: “L’Argentina è stata presuntuosa nello schieramento e nella gestione della partita? No, perché questa è la stessa squadra che ha vinto la Copa America. Troppi quattro attaccanti? Manca Lo Celso, che è un giocatore fondamentale…”.

L’allenatore del Napoli United prosegue: “L’Argentina ad un certo punto, ha avuto paura, più che essere presuntuosa. Quando piove, grandina e capita che gente che non sa fare due passaggi di fila riesca a mettere due palloni sotto l’incrocio. Se non chiudi le partite, anche le squadre più scarse ti vengono addosso”.

Infine, sul confronto tra Maradona e Messi: “Il paragone tra papà e Messi lo fa chi non capisce di calcio e non vede calcio. Stiamo parlando di due pianeti diversi. Leo non ha la personalità di mio padre? Io non voglio buttare la croce addosso a nessuno: può succedere di perdere”.