Argentina-Arabia Saudita: primo gol di Messi ai Mondiali in Qatar – VIDEO

Lionel Messi segna il primo gol ai Mondiali in Qatar ed è anche la prima rete per l’Argentina contro l’Arabia Saudita.

Messi è alla quinta partecipazione ad una fase finale dei Mondiali, ma fino ad ora non è riuscito mai a vincere la competizione iridata, nonostante sia arrivato in finale durante la competizione che si è svolta in Brasile. Poi tante delusioni per la Pulce che nell’ultima edizione si è fermato addirittura agli ottavi di finale con la Seleccion.

Ora Messi ha la possibilità di provare a vincere i Mondiali. L’Argentina è partita subito forte contro la modesta Arabia Saudita. Messi ha segnato il primo gol ai Mondiali in Qatar grazie ad un calcio di rigore che ha spiazzato il portiere avversario ed ha dato il vantaggio ai sudamericani. L’Argentina è una delle favorite per la vittoria finale della competizione. Non sarà la migliore selezione avuta, ma sicuramente l’Argentina resta una squadra che può competere per la vittoria finale insieme con Francia, Brasile e Germania. Ma anche il Portogallo viene vista come una potenziale vincitrice, con Cristiano Ronaldo che vorrebbe affrontare in finale proprio Messi, magari per chiudere un’epoca, visto che i due sono all’ultima partecipazione ad una competizione iridata.