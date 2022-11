Bargiggia: “Zielinski addio al Napoli, c’è un segnale”

Paolo Bargiggia parla di un possibile addio di Piotr Zielinski al termine di questa stagione. Il giocatore ha contratto in scadenza nel 2024.

Il centrocampista polacco è impegnato al Mondiale in Qatar ed oggi giocherà contro il Messico di Lozano. In estate ci sono state molte voci di mercato sul giocatore, accostato più volte alla Premier League. Ma alla fine Zielinski è rimasto al Napoli ed è sempre un titolare per Spalletti che ne ha esaltato più volte le caratteristiche.

Calciomercato: Zielinski lascia Napoli, le novità di Bargiggia

Il giocatore in estate è stato deciso a restare in azzurro. Nonostante le tante voci ha sempre fatto trasparire e dichiarato tutta la sua voglia di Napoli. Zielinski sta giocando con continuità di rendimento e questo lo fa diventare ancora di più uno dei beniamini dei tifosi.

Ma secondo Bargiggia “Zielinski potrebbe lasciare Napoli al termine di questa stagione. Non è un caso che Giuntoli sia molto impegnato nei rinnovi ma il nome del polacco non esce mai fuori“.

Bargiggia ai microfoni de Il Processo su 7Gold dice: “L’addio di Zielinski sarebbe un’altra tappa del rinnovamento del Napoli che in estate ha detto addio a giocatori ‘storici’ come Mertens, Insigne e Koulibaly”.

Secondo Bargiggia il sostituto di Zielinski potrebbe essere “Samardzic dell’Udinese, giocatore che piace moltissimo al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il valore del giocatore è di 25 milioni di euro“.