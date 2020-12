Maradona è stato il più grande di tutti. Un tifoso del Napoli che ha conosciuto Diego attraverso le immagini, incanta il web.

Un tifoso del Napoli, spiega perché Maradona è stato il più grande di tutti. Il tifoso azzurro, che ha conosciuto Diego Armando Maradona, attraverso, i video e gli articoli dei media, ha pubblicato sui social una lettera che è immediatamente diventata virale, finendo sulle bacheche dei maggiori media e dei grandi campioni.

Ecco il testo della lettera:

“Sono nato nell’anno in cui Diego Armando Maradona sbarcava a Napoli, qualche mese prima il giorno in cui mise piede nello stadio Diego Aramndo Maradona, all’ epoca Stadio San Paolo. Non posso ricordare le sue gesta al Mondiale del 1986, ne il suo primo scudetto con la maglia Partenopea, la Coppa Uefa e neanche il secondo scudetto con il Napoli, ero troppo, troppo piccolo. I primi ricordi di calcio giocato sono datatati 1990, i Mondiali 90, in Italia e la cosa che mi appare se chiudo gli occhi e penso a quel Mondiale non è Maradona ma Totò Schillaci. Di Maradona ricordo la squalifica a USA 94, quello ricordo.

Eppure Maradona è il più grande di tutti. Anche per me. In modo forse provocatorio qualche giorno fa ho scritto nel mio fidato gruppo Whatsapp, creato nel 2013 e formato da 8 persone malate di calcio (tutti nati nel 1984 quindi nessuno di noi può ricordarsi realmente de El Pibe de Oro sul campo) ..”Ma perchè Maradona era il più grande? Voi siete sicuri?” Nessuna risposta per i successivi 5 minuti; la prima risposta è una reazione, uno dei miei 7 amici decide di abbandonare il gruppo (in modo altrettanto provocatorio). Dopo altri 5 minuti ricevo finalmente una risposta “Guarda hai detto una stronzata. Ma che dici. E’ Maradona“.

DIEGO IL NUMERO 1

“Anche per me Maradona è il più grande, da sempre….è un assioma: Diego è il calciatore più forte di tutti. Mi stavo semplicemente chiedendo perchè!

Messi? Ronaldo (il Fenomeno)? Cristiano Ronaldo? No non sono grandi come Maradona. Sacchi, Van Basten, Pelè, Totti….tutti sono d’accordo: Diego è e sarà il numero 1.

Non contento, sono andato a controllare su internet un po di dati su Diego: i gol realizzati, le partite fatte, i trofei vinti…sono numeri lontanissimi da quelli che campioni come Messi e Cristiano Ronaldo stanno collezionando. E pure è il più grande di tutti. Ne sono convinto anche io, nonostante il dubbio che ha pervaso la mia testa per più di un attimo! Lo è perchè è stato capace di scegliere Napoli che l’ha accolto con una Fiat e non una Ferrari come aveva espressamente chiesto, ma anche con 85.000 tifosi in estasi allo stadio San Paolo per vederlo palleggiare. Ha regalato 5 trofei al popolo napoletano, ha vinto un mondiale da solo con la maglia dell’Argentina nel 1986 durante il quale ha realizzato il gol più bello della storia del calcio contro l’Inghilterra e poco importa se nella stessa partita era passata in vantaggio con un gol di mano sempre di Maradona.

Scusami se ho dubitato per qualche istante Diego. Buon viaggio “