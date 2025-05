Manfredi: «Napoli in vetta grazie a lavoro e maturità. Ora lo stadio per gli Europei»

Due scudetti in tre anni di mandato. È un record per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, che in un’intervista rilasciata a la Repubblica Napoli sottolinea come il successo sportivo della squadra sia lo specchio di una città che sta crescendo, sotto ogni profilo.

«Vogliamo dire che porto bene?», scherza Manfredi, rispondendo con ironia al suo passato da juventino. «Mi interessa che la città vinca nel suo insieme, in Italia e nel mondo. Due scudetti in tre anni sono una grande media».

Secondo il sindaco, il secondo titolo è stato «più sofferto» rispetto al trionfo del 2023, ma altrettanto emblematico: «Dimostra che la società è sana e competitiva, e che la città merita di vivere un’ondata di gioia. Ma niente arriva per caso: ogni successo nasce da lavoro, programmazione e talento».

L’ex ministro dell’Università non ha dubbi sull’impatto che questi traguardi hanno sull’immagine e sulla proiezione internazionale di Napoli. «Abbiamo appena avuto la conferma della Coppa America nel 2027: è la dimostrazione che Napoli sta ritrovando il palcoscenico che merita».

Sulla gestione della sicurezza durante i festeggiamenti, Manfredi rivendica l’impegno congiunto delle istituzioni: «Organizzare i servizi per migliaia di persone è stata una sfida, ma i napoletani hanno dato grande prova di maturità. Avevo detto: festa in libertà, ma in sicurezza. Così è stato».

Riguardo ai rapporti con Aurelio De Laurentiis, Manfredi parla di clima disteso e collaborazione proficua: «Abbiamo ottimi rapporti e lavoriamo per uno stadio Maradona moderno ed efficiente. Abbiamo già presentato un masterplan: siamo pronti a fare la nostra parte per ospitare gli Europei del 2032».

Infine, Manfredi conferma la sfilata dei bus scoperti sul lungomare lunedì pomeriggio: «Una promessa mantenuta. Due anni fa non si poté fare per motivi di ordine pubblico, oggi ci siamo organizzati per garantire che tutto si svolga in sicurezza, con il Golfo a fare da sfondo alla festa».