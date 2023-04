Malfitano: “Napoli, vi svelo il vero motivo dell’eliminazione col Milan”

Mimmo Malfitano svela qual è il vero motivo dell’eliminazione del Napoli col Milan nei quarti di Champions League

Mimmo Malfitano ha espresso le sue considerazioni sul momento attuale del Napoli. Nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss, l’ex giornalista della Gazzetta dello Sport dichiara: “L’obiettivo del Napoli non era certamente quello di vincere la Champions League. Mi sembra che nell’aria ci sia troppa delusione. La compagine di Luciano Spalletti sta per vincere lo scudetto: è questo l’unico vero obiettivo della stagione e manca sempre meno al raggiungimento di tale traguardo”.

Malfitano vede troppa delusione a Napoli per l’eliminazione dalla Champions League

“Al Napoli potrebbero bastare appena tre vittorie per avere la certezza di vincere il terzo scudetto della storia. Se anche i partenopei sono stati eliminati dalla Champions, al Maradona hanno disputato una gara comunque positiva. Per come la vedo io il Napoli, contro il Milan, è venuto meno proprio nella fase offensiva, che è sempre stata la forza della squadra. Questo è il vero motivo della eliminazione dei campani. Basti pensare agli errori di Kvaratskhelia e alla giornata opaca di Osimhen“, ha aggiunto Mimmo Malfitano nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli.