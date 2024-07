Lukaku si allena in vacanza: pronto per il Napoli di Conte, i dettagli

Lukaku si allena in vacanza in attesa del trasferimento al Napoli di Conte. Manna lavora ai dettagli l’accordo con Chelsea e giocatore.”>

Lukaku al Napoli , il belga scalpita e si allena in vacanza

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Romelu Lukaku si sta allenando durante le sue vacanze in Turchia, preparandosi per un possibile trasferimento al Napoli.

Il quotidiano riferisce che Lukaku spera di unirsi al più presto al ritiro del Napoli a Castel di Sangro. L’attaccante belga sembra determinato a mantenersi in forma per il nuovo progetto Napoli e per l’allenatore Antonio Conte.

I dettagli dell’operazione Lukaku-Napoli

Secondo il Corriere dello Sport: “Il ds Giovanni Manna sta finalizzando i dettagli dell’accordo sia con il giocatore che con il Chelsea. Per Lukaku si prospetta un contratto triennale da circa 10 milioni lordi a stagione, beneficiando del Decreto Crescita. Il costo del trasferimento dal Chelsea sarebbe di circa 25 milioni più bonus, una cifra inferiore ai 37,5 milioni di sterline (circa 44 milioni di euro) della clausola rescissoria”.

La situazione attuale di Lukaku

“Lukaku in questo momento si ritrova in vacanza in Turchia ma sta già lavorando tenendosi in allenamento per il suo allenatore Antonio Conte e il nuovo progetto Napoli“, conclude il Corriere dello Sport, sottolineando la determinazione del giocatore.

