Lukaku-Napoli, Romano conferma: “Nessun problema”. Contatti quotidiani con Conte

Il trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli sembra ormai in dirittura d’arrivo, nonostante le recenti voci su possibili intoppi legati ai diritti d’immagine.

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha fornito un aggiornamento rassicurante sulla trattativa tramite il suo account Twitter:

“Nessun problema per il passaggio di Romelu Lukaku dal Chelsea al Napoli. Si tratta solo di controllare i documenti e rivedere i contratti prima di partire per le visite mediche.”

Il giornalista ha anche rivelato un dettaglio interessante riguardo i contatti del giocatore:

“Da venerdì Romelu è in contatto con Conte quasi ogni giorno.”

L’affare Lukaku-Napoli sembra quindi procedere senza intoppi significativi; si attende solo la finalizzazione dei dettagli burocratici prima delle visite mediche.

I tifosi azzurri possono guardare con ottimismo all’arrivo del bomber belga, che potrebbe presto vestire la maglia del Napoli e portare la sua esperienza internazionale alla squadra partenopea.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2024