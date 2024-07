Lukaku-Napoli, fumata bianca in arrivo! Il Mattino: “Si chiude a 32 milioni”

Il Napoli potrebbe concludere l’affare Romelu Lukaku oggi, con un accordo che raggiunge i 32 milioni di euro.

Oggi potrebbe essere il giorno decisivo per il trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino. Il centravanti belga è l’obiettivo principale del club partenopeo per sostituire Victor Osimhen, e le trattative sembrano essere giunte alla fase conclusiva.

Secondo fonti vicine alla trattativa, è previsto in giornata un incontro chiave tra i dirigenti del Napoli e del Chelsea. L’accordo, che sembrava in stallo, potrebbe sbloccarsi grazie all’inserimento di alcuni bonus da parte degli azzurri. Questi incentivi sarebbero legati non solo alle prestazioni individuali di Lukaku ma anche al successo futuro del Napoli in competizioni europee, inclusa la Champions League.

“Oggi può arrivare la fumata bianca per il trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli. Previsto un summit in giornata tra le due società. L’accordo si sbloccherà grazie all’inserimento di alcuni bonus da parte degli azzurri che vogliono regalare il centravanti belga ad Antonio Conte”.

Il Chelsea, da parte sua, è motivato a cedere Lukaku, mentre il Napoli è determinato ad assicurarsi il giocatore per rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis è pronto a offrire 25 milioni di euro in contanti, più bonus che potrebbero aumentare l’offerta complessiva fino a 32 milioni. Questa cifra sembra essere sufficiente per soddisfare le richieste del club londinese.

“Il Chelsea ha tutto l’interesse di liberarsi di Lukaku così come il Napoli di acquistare il calciatore. De Laurentiis metterà sul tavolo 25 milioni di euro cash più alcuni bonus legati anche alla prossima qualificazione in Champions League. In definitiva il Napoli offrirà complessivamente 32 milioni per l’ex punta di Inter e Roma. Una cifra che soddisfa il Chelsea. Oggi si potrebbe avere il via libera”.

L’attesa è ora per la “fumata bianca” che confermerà l’accordo tra le due parti. I tifosi del Napoli sono in trepidante attesa per l’arrivo di Lukaku, che potrebbe cambiare radicalmente il volto dell’attacco partenopeo sotto la guida di Antonio Conte.