Lukaku-Napoli, ci siamo: contratto fino al 2027

Nicolò Schira rivela: Lukaku a un passo dal Napoli. Conte lo vuole fortemente. Ultimi dettagli sui diritti d’immagine da sistemare prima della firma.

Romelu Lukaku è ad un passo dal vestire la maglia del Napoli. L’attaccante belga, fortemente voluto da Antonio Conte, sembra pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A.

Il tecnico pugliese vede in Lukaku un elemento fondamentale per la sua squadra; il centravanti, dal canto suo, si è preparato con dedizione per questa nuova sfida. Nonostante l’allenamento in solitaria e l’attenzione all’alimentazione, Lukaku avrà bisogno di tempo per raggiungere la forma ottimale una volta arrivato a Napoli.

Il ricongiungimento con Conte rappresenta un fattore chiave per Lukaku; il tecnico ha sempre creduto nelle capacità del belga, valorizzandolo come nessun altro.

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa. Sui social, il giornalista ha scritto: “Ultimi dettagli sui diritti di immagine (i contratti del Napoli sono faldoni chilometrici…) da completare e sistemare e poi Romelu Lukaku sarà un giocatore del Napoli. Contratto fino al 2027”. Ha concluso il giornalista