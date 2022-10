Durante: “Ho offerto Luis Diaz al Napoli. Ecco la risposta. Kvara non è superiore”

L’esperto di calcio sudamericano Sabatino Durante rivela di aver offerto Luis Diaz al Napoli e ritiene che Kvara non è superiore a lui

Sabatino Durante ha offerto in passato Luis Diaz al Napoli. Lo rivela l’esperto di calcio sudamericano ed intermediario internazionale ai microfoni di Radio Marte: “Khvicha Kvaratskhelia gioca come un brasiliano? Si parla di lui in Brasile? Si guardano le sue giocate e, anche se non viene paragonato a Neymar o altri campioni, si inizia a parlarne in modo positivo. Il Napoli lo seguiva da tre anni: perché lo ha preso solo adesso? Nel mercato succede. Io ho iniziato a conoscerlo perché me ne parlava Gennaro Gattuso. Mi chiamò un giorno e mi chiese se lo conoscessi… Lo vidi, era bravo. Da lì a pensare di portarlo in Italia, però, ce ne voleva. La Serie A è diversa”.

Durante rivela quale era il costo del cartellino di Luis Diaz

“Io, ad esempio – svela Durante – qualche tempo fa, ho offerto Luis Diaz, oggi attaccante del Liverpool, in Italia: anche al Napoli, ma ha risposto di non volerlo prendere. E Diaz non è inferiore a Kvara. Diaz poteva essere acquistato per meno soldi del georgiano, 8 milioni di dollari, prima che andasse al Porto. Anche l’Inter poteva comprarlo, ma hanno preferito tenersi Sanchez. C’è chi fa errori macroscopici, però nel calcio ci possono stare. Kvara è un apprendista fuoriclasse, l’ho detto dal primo momento. Faceva bene in Russia, ma non era immediato immaginare questa esplosione in Italia”.