Napoli-Sassuolo, al Maradona evento per ricordare il compleanno di Diego

Al Maradona evento per ricordare il compleanno di Diego prima di Napoli-Sassuolo. Presente anche Stefano Ceci amico e manager del Pibe.

Dopo il successo all’Olimpico contro la Roma, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match interno di Champions League contro i Rangers (in cui la compagine di Luciano Spalletti ha già ottenuto aritmeticamente il passaggio agli ottavi di finale, appuntamento mercoledì alle 21) e il Sassuolo in campionato, gara in programma sabato alle ore 15 allo Stadio Diego Armando Maradona per la dodicesima giornata di Serie A.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica la società partenopea ha organizzato un evento prima di Napoli Sassuolo per ricordare il compleanno di Maradona:

“Prima del calcio d’inizio è prevista pure la presenza a Fuorigrotta dei campioni del primo scudetto per ricordare il compleanno di Diego (nato il 30 ottobre)”.