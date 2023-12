Roma-Napoli, segui la diretta live con aggiornamenti in tempo reale, formazioni ufficiali e commenti sul big match dell’Olimpico tra Mourinho e Mazzarri.

La Roma porta a casa una partita carica di tensione e si impone sul Napoli. Pellegrini sblocca la gara in girata dopo che gli azzurri restano in dieci per il fallo di reazione di Politano. Nel finale viene espulso anche Osimhen e la Roma la chiude nel finale con il contropiede finalizzato da Lukaku

ROMA-NAPOLI SECONDO TEMPO

Finita

90′ + 6’GOL! ROMA-Napoli 2-0! Gol di Lukaku! Contropiede della Roma 4 contro 1, Napoli totalmente sbilanciato in avanti, cross di N’Dicka che arriva sul secondo palo a Lukaku il quale fulmina Meret!

Si fa male anche Natan, Napoli in 8

90′ + 2’ANCORA MERET! Ci mette il piede sul passaggio di El Shaarawy che cercava di servire in mezzo Lukaku!

90′ Quattro minuti di recupero

86′ 2° Giallo/Rosso Victor James Osimhen

84′ MERET! Decisivo nel deviare in corner il tocco sotto di Lukaku!

76′ Gol Lorenzo Pellegrini



ESPULSO POLITANO! Reazione dopo il fallo subito da Zalewski, Colombo non perdona l’azzurro, nel primo tempo evav graziato kil romanista Cristante. due pesi e due misure.

65′ Cartellino Giallo Nicola Zalewski cha trattiene Politano

64′ Ci prova da lontano Bove, nessun problema per Meret che controlla la sfera decollare sopra alla traversa

53′ Lobotka chiede il cambio entra Cajuste

51′ Tiro dal limite di Zalewski, ribatte Di Lorenzo

48′ Prova la soluzione dalla distanza Zielinski, para senza problemi Rui Patricio

46′ SI RIPARTE!

ROMA-NAPOLI PRIMO TEMPO

45′ + 4’FINE PRIMO TEMPO! Reti bianche all’intervallo

45′ + 3’Mette un pallone basso in mezzo Kvaratskhelia, allontana la difesa della Roma

45′ Quattro minuti di recupero

40′ Brividi in area della Roma! Rovesciata di Osimhen che attraversa tutta l’area senza che né Juan Jesus né Anguissà riescano a correggere in rete

40′ Cristante appena ammonito, commette unn fallo plateale su Mario rusi, l’parbitro ci poensa e non estrae il secondo giallo

39′ Ammonito anche Mourinho

38′ Piovono gialli adesso, è il turno di Cristante. Si scaldano gli animi in campo

36′ Chiede un rigore il Napoli per una presunta di manata di Paredes su Osimhen, per Colombo non c’è niente

34′ Iniziativa di Zalewski che conclude sul primo palo ma senza trovare la porta

32′ Ammonito Kristensen per aver allargato troppo le braccia su Kvaratskhelia

31′ Ammonito per proteste Mazzarri

28′ Ammonito Mario Rui per un fallo su Belotti

27′ Rientra in campo il capitano del Napoli, sembra essere scongiurato il peggio

23′ Cade male Di Lorenzo che lamenta un dolore al ginocchio sinistro

22′ Uscita di Meret che anticipa Lukaku fuori dai pali e mette in fallo laterale

21′ ANCORA BOVE! Grande azione di Belotti che va via a Rrahmani e mette in mezzo per Bove che a botta sicura si fa parare il tiro da Meret!

19′ OCCASIONE ROMA! Ripartono i giallorossi con Lukaku che poi appoggia all’indietro per Bove, il cui tiro di potenza scheggia la parta alta della traversa

17′ Conclusione provata da Cristante in mezzo a mille maglie azzurre, pallone alto sulla traversa

15′ Problemi per Rrahmani dopo l’intervento precedente

14′ Buon anticipo di Rrahmani in anticipo su Belotti sul cross di Mancini

13′ Cross di Mario Rui a cercare l’inserimento di Anguissà, palla che sfila sul fondo

11′ Incursione di Politano che prova la conclusione ma viene murato, in seguito viene segnalata una posizione di fuorigioco

8′ Sugli sviluppi di un fallo laterale tenta la rovesciata Zalewski, allontana la difesa del Napoli

5′ Resta a terra Osimhen dopo un duro contrasto con N’Dicka, gioco momenteneamente fermo

3′ Ottimo intervento di Mario Rui sull’incursione di Kristensen

SI PARTE! È iniziata la sfida dell’Olimpico, primo pallone giocato dal Napoli!

Segui live la diretta di Roma-Napoli, big match della 18a giornata di Serie A. Una sfida fondamentale per la corsa Champions che mette di fronte Mourinho e Mazzarri. Segui su Napolipiu.com gli aggiornamenti in tempo reale dall’Olimpico.

Formazione ufficiale Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Confermata la scelta di Mazzarri di escludere dall’undici titolare Natan.

Formazione ufficiale della Roma

>Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku. All: Mourinho Undici confermato per Mourinho che preferisce Bove a Pellegrini: il capitano si accomoderà inizialmente in panchina.