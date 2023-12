Caso Zielinski, il polacco tra Napoli e Inter: “Piotr può essere escluso con la Roma”

Scopri le ultime novità sul caso Zielinski: tra l’incertezza del rinnovo con il Napoli e le avances dell’Inter, il futuro del polacco è in bilico.

Il futuro di Piotr Zielinski è avvolto nell’incertezza mentre il centrocampista polacco si trova al centro di un dibattito tra il Napoli e l’Inter. Il mancato rinnovo di contratto con il Napoli ha aperto la strada alle insistenti avances dell’Inter, rendendo il suo futuro calcistico oggetto di speculazioni e discussioni.

Lo scenario attuale e le voci di mercato

Come riportato oggi da Repubblica, il rinnovo di contratto con il Napoli non si è ancora concretizzato, aprendo le porte a un possibile trasferimento. Le avances dell’Inter, guidate da un interesse sempre più marcato, mettono Zielinski in una posizione cruciale.

Il centrocampista polacco sembra aver superato un fastidio al ginocchio e è stato convocato da Mazzarri per la prossima partita di questa sera con la Roma. Tuttavia, il quotidiano Repubblica evidenzia che c’è un solo vero dubbio di formazione: il ballottaggio con Cajuste. Quest’ultimo potrebbe spuntarla in extremis, complicando ulteriormente la situazione.

La questione riguardante il futuro di Zielinski è al centro delle voci di mercato. La mancata firma del nuovo contratto con il Napoli ha aperto un varco che l’Inter sembra intenzionata a sfruttare. Le dichiarazioni di De Laurentiis, presidente del Napoli, nell’intervista al Corriere dello Sport, hanno aggiunto ulteriore tensione al caso. “Ha detto di voler restare, ma essendo polacco probabilmente preferisce certe nebbie al sole e al mare,” ha dichiarato De Laurentiis, suscitando reazioni contrastanti.

La Risposta di Laura Zielinski

Le parole di De Laurentiis non sono passate inosservate. La moglie di Piotr, Laura, ha risposto indirettamente attraverso i social media. Repostando una storia su Instagram molto eloquente, ha dichiarato: “Giù le mani da Piotr.” Un segnale chiaro di dissenso nei confronti delle voci di mercato e delle trattative in corso.

Il caso Zielinski continua a tenere con il fiato sospeso i tifosi del Napoli e dell’Inter. Mentre il giocatore si prepara per la prossima partita, la sua situazione contrattuale rimane al centro delle discussioni. Il Napoli cercherà di trattenere uno dei suoi pilastri, ma l’Inter sembra pronta a tutto pur di aggiudicarsi il centrocampista polacco. Resta da vedere come si evolverà la vicenda nei prossimi giorni, mentre il calciomercato tiene tutti con il fiato sospeso.