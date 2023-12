Cerchione: “Zielinski ha già fatto l’eroe rifiutando ingaggio monstre, perché dovrebbe farlo ancora?”

Piotr Zielinski lascia il Napoli dopo sette anni? Il rifiuto dell’offerta di De Laurentiis e l’attrattiva dell’Inter. Scopri i dettagli sul possibile addio.

Un addio annunciato, ma non per questo privo di sorprese. Piotr Zielinski e il Napoli si separeranno al termine della stagione attuale, e sembra che la decisione sia stata influenzata da un’offerta che non ha soddisfatto le aspettative del centrocampista polacco.

Luca Cerchione, noto giornalista sportivo, ha condiviso la notizia tramite i suoi canali social, mettendo in luce non solo le questioni contrattuali, ma anche le preferenze personali del calciatore. “Comunque a Zielinski non piace la nebbia,” ha affermato Cerchione. “Gli piace, giustamente, che l’ultimo contratto importante della sua carriera sia un quadriennale da 4 milioni di euro netti a stagione, offerto dall’Inter.”

Il giornalista ha continuato a sottolineare la decisione coraggiosa di Zielinski, che aveva rifiutato un’offerta da 15 milioni di euro proveniente dall’AlAhli la scorsa estate. “Ha già fatto l’eroe la scorsa estate rifiutando 15 milioni dall’AlAhli, perché dovrebbe farlo ancora accettando i poco più di 2 milioni offerti dal Napoli? Rispetto per chi ha dato tutta la sua carriera ai colori partenopei, vincendo lo storico Scudetto”, ha dichiarato Cerchione sul suo profilo social.

La trattativa sembra essere giunta a un punto morto, con Aurelio De Laurentiis che non è riuscito a presentare un’offerta all’altezza delle aspettative del talentuoso centrocampista. Il contratto di Zielinski è in scadenza nel 2024, ponendo fine a sette anni di contributo prezioso alla squadra azzurra.