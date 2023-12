Bomba di calciomercato, Santini: “L’Inter ha già preso Zielinski”

Scopri l’esclusiva di Fabio Santini: Zielinski ha scelto l’Inter! Trattative esplosive, futuro di Barella incerto. Ultime sul mercato calcistico.

Il giornalista esperto di calciomercato, Fabio Santini, ha rivelato in esclusiva a Tv Play una notizia sensazionale che farà sicuramente discutere gli appassionati di calcio: Piotr Zielinski avrebbe già accettato di unirsi all’Inter nella prossima stagione. La notizia è stata confermata da Santini, noto per le sue fonti affidabili nel mondo del calcio, che ha svelato i dettagli dell’accordo in un’intervista esplosiva.

Zielinski dice sì all’Inter, no all’Arabia Saudita e al Napoli

Il centrocampista polacco, attualmente in scadenza di contratto con il Napoli nel 2024, avrebbe rifiutato un’offerta milionaria proveniente dall’Arabia Saudita per abbracciare la maglia nerazzurra. Santini ha svelato che Zielinski ha respinto anche gli insistiti tentativi di Aurelio De Laurentiis di prolungare il suo contratto con il Napoli. La decisione di Zielinski è stata chiara: dire sì all’Inter.

Secondo le indiscrezioni, l’Inter avrebbe già siglato un accordo con il giocatore per un contratto di 2+2 anni. I primi due anni prevedono uno stipendio di 3,5 milioni di euro più bonus, mentre per gli ultimi due anni i dettagli devono essere ancora definiti. Si prevede che Zielinski arriverà ad Appiano Gentile alla fine della stagione in corso.

“Zielinski l’Inter l’ha già preso, ha detto di no ad un’offerta milionaria dell’Arabia Saudita. Ha detto di no ai continui richiami di Aurelio De Laurentiis per il prolungamento del contratto. Ha detto di sì all’Inter, 2+2 anni, i primi due a 3,5 milioni più bonus, gli ultimi due da definire. Calciatore in dirittura d’arrivo ad Appiano Gentile a fine campionato”,

Frattesi in arrivo, Barella potrebbe lasciare l’Inter?

Santini ha anche rivelato che l’arrivo di Frattesi all’Inter è legato alle possibili cessioni nel futuro. Barella potrebbe essere nel mirino del Real Madrid, pronto a presentare un’offerta da 80 milioni di euro. In caso di concretizzazione dell’offerta, l’Inter potrebbe valutare la cessione del centrocampista.

“Frattesi è stato preso perché Barella è nel novero dei calciatori che nel giugno 2024 potrebbero uscire. Il Real Madrid è pronto a proporre un assegno da 80 milioni di euro. Laddove si concretizzasse questa cifra, l’Inter può cedere”.

La Juventus e la complicata trattativa per Zielinski

Santini ha gettato luce anche sulla situazione della Juventus, suggerendo che un’eventuale trattativa per Zielinski potrebbe essere molto difficile. La Juventus, secondo il giornalista, sta concentrando i propri sforzi su profili importanti per il centrocampo, tra cui Koopmeiners. La squadra bianconera punta a finanziare l’operazione con le cessioni di Iling e Yildiz, cercando di raggiungere una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro. Inoltre, la Juventus potrebbe cedere Soulé al Newcastle o al Crystal Palace per una somma compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro.

“Juve-Zielinski? Molto difficile, sta lavorando tantissimo e sta cercando due profili importantissimi per il centrocampo, uno di questi è Koopmeiners. Punta a fare 30-35 milioni dalle cessioni di Iling e Yildiz, altri 10 e arriva a Koopmeiners. Va anche su Berardi, non ha mai lasciato cadere la pista. Poi vorrebbe far cedere Soulé al Newcastle o al Crystal Palace, offerta tra i 20/25 milioni”.