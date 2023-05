Lozano caduto nel mirino del Lione: ecco quanto chiede ADL per farlo andare via

Secondo le ultime notizie provenienti dalla Spagna, il Lione è interessato al calciatore messicano di proprietà del Napoli, Hirving Lozano.

Hirving Lozano è stato uno dei giocatori chiave nella conquista dello Scudetto da parte del Napoli, dopo un’attesa di 33 anni, e sebbene abbia segnato pochi gol, ha svolto un ruolo importante nella squadra allenata da Luciano Spalletti. Il contratto del calciatore scade nel 2024, quindi il suo futuro dovrà essere deciso entro l’estate. Si valuta se rinnovare il contratto o procedere con una cessione.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes, il Lione avrebbe messo nel mirino l’attaccante del Napoli. Sul sito si legge: “Nuova pretendente per Hirving Lozano. L’Olympique Lione ha mostrato interesse per l’esterno d’attacco del Napoli, il cui contratto scade nel 2024. Il club francese considera Lozano come un’opzione interessante per rafforzare l’attacco e potenziare la squadra”.

Quanto al prezzo, De Laurentiis avrebbe fissato una cifra di circa 20 milioni di euro per cedere il giocatore. Il presidente del Napoli è consapevole che non può chiedere di più, dato che Lozano è in scadenza di contratto e non è più giovanissimo. La reazione di Lozano? Il calciatore messicano non sembra entusiasta di un trasferimento in Francia, poiché sogna di giocare in Premier League o, come alternativa, nella Liga.