Mertens, il siparietto con Di Lorenzo e l’amore dei tifosi: “Ciro , ci manchi”

L’ex attaccante del Napoli, Dries Mertens, non ha dimenticato il suo passato con la maglia azzurra e ha commentato un post di Di Lorenzo.

Dries Mertens, il talentuoso attaccante belga, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del Napoli e nel cuore dei suoi tifosi. Appena arrivato all’ombra del Vesuvio nel 2013, Mertens ha subito conquistato il pubblico partenopeo con le sue abilità tecniche, la velocità e il suo innato istinto per il gol. Ma non è stato solo il suo talento che ha fatto di lui un idolo per i tifosi, è stata anche la sua umiltà e la sua genuina passione per il calcio. I tifosi hanno presto iniziato a chiamarlo affettuosamente “Ciro”, soprannome diventato un segno di affetto e riconoscimento per Mertens, che ha dimostrato di essere un vero e proprio “napoletano d’adozione”.

Sotto la guida di allenatori come Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti, Mertens è diventato uno dei pilastri del Napoli. Ha contribuito in modo significativo alle vittorie del club, stabilendo anche un nuovo record per il Napoli e diventando il capocannoniere del club azzurro.

Nonostante la distanza, visto che attualmente è in Turchia in forza al Galatasaray, Mertens continua a seguire con simpatia e passione le gesta dei suoi ex compagni di squadra e spesso interviene anche nei commenti sui social per sottolineare il suo amore per la maglia azzurra.

Mertens non si è lasciato sfuggire l’occasione di partecipare alla gioia della vittoria contro l’Inter. Dopo il bellissimo gol segnato da Giovanni Di Lorenzo, sotto al post del capitano azzurro è spuntato anche un commento dello stesso Dries. “Bella vittoria e che bello segnare al Maradona. Forza Napoli sempre”, il pensiero di Di Lorenzo. Tra i commenti è spuntato quello di Dries Mertens: “Ti ho insegnato bene”. Giovanni Di Lorenzo ha prontamente risposto: “No, questi gol sono di Fabian Ruiz”.

Il messaggio del belga è stato commentato da numerosi tifosi del Napoli che lo rimpiangono. “Ciro, ci manchi” è stato il commento più ricorrente, condiviso da molti sostenitori azzurri che hanno ancora Dries Mertens nel cuore.