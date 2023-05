Cavani: “La città meritava lo Scudetto, il ‘forza Napoli’ mi è rimasto dentro. Un giorno tornerò”

Cavani, in un’intervista a DAZN, ha espresso la sua gioia per la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli.

Attualmente in forza al Valencia, l’ex attaccante del Napoli, Edinson Cavani, è intervenuto in un’intervista a DAZN dove ha affrontato diversi temi, tra cui l’infinita gioia per la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli. Quando gli è stato chiesto dove si trovasse il giorno in cui la squadra azzurra ha conquistato la vittoria matematica dello Scudetto, il 4 maggio, Cavani ha risposto:

“Non ricordo molto bene le date! È stato un momento grandissimo, bellissimo! Tutti sono impazziti, ma succede quando si lotta tanto e non si è abituati a vincere. Penso che avessero bisogno di un’emozione come questa. Gli anni trascorsi al Napoli sono stati fantastici, così come tutti gli anni della mia carriera, ma quelli sono speciali per motivi culturali e altro. Sono un giocatore che ama le sfide, che ama lottare contro le squadre più forti. Mi piace conquistare momenti storici, ed è per questo che quegli anni sono stati bellissimi, nella città che conosce bene il significato di combattere contro le squadre del nord”.

SCUDETTO NAPOLI: LA GIOIA INFINITA DI CAVANI

Cavani si è mostrato davvero molto felice per la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli, un qualcosa che mancava all’ombra del Vesuvio ormai da 33 anni.

Il Matador ha anche parlato del tifo partenopeo, definendolo un tifo che si sente tanto, che dimostra tanto e che ti dà il cuore. Ha elogiato la cultura della città e il sostegno dei tifosi, sottolineando che non è facile vincere contro le grandi squadre d’Italia, quindi la vittoria è stata davvero grandiosa. Nonostante non abbia vinto molti titoli, Cavani ha anche toccato alcuni momenti memorabili vissuti al Napoli, come la vittoria della Coppa Italia dopo 20 anni.

“C’è un tifo che si sente veramente tanto, che ti dimostra tanto, che ti dà il cuore. Una cultura bella anche in quel senso, loro danno il massimo per te per farti stare bene. Si sa che non é facile vincere contro le grandi squadre d’Italia e quindi vincere è sinceramente una cosa grandissima. Io non ho vinto tante cose, quasi niente, ma abbiamo vissuto dei grandi momenti, abbiamo vinto una Coppa Italia dopo 20 anni, non so da quanti anni il Napoli non riusciva ad avere una soddisfazione come quella e credo che da quel momento in poi il Napoli si sia rilanciato a vincere di più, fino a vincere oggi il campionato che è veramente il massimo!”.

Il Matador ha inoltre menzionato un suo post sui social media e ha concluso il tutto con delle parole che sicuramente faranno felici i tifosi del Napoli.

“Il mio post sui social? Ho scritto che loro meritavano quel traguardo e molto di più per tutto quello che danno ai loro giocatori e quindi poi finisco dicendo ‘forza Napoli’, ed è stato sentito, perché il ‘forza Napoli’ uno lo sente tanto, mi è rimasto sinceramente. Non sono più tornato a Napoli, sono tornato solo per alcuni motivi familiari ma non ho avuto l’opportunità di tornare a Napoli ma sicuramente un giorno tornerò”.