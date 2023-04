“Lega Calcio restituisce i 15 punti alla Juve e ne aggiunge altri per diffamazione”

Carlo Alvino punta al pesce d’aprile e sui social pubblica una foto in cui la Lega ha ridato i 15 punti dalla Juventus.

Primo aprile, giornata di goliardia anche sui social. Dopo la notizia di Spalletti al Real Madrid, arriva quella che sa di frecciatina da parte di Carlo Alvino che pubblica la foto in stile televideo in cui si legge: “La Lega Calcio restituisce i 15 punti alla Juventus e in più ne aggiunge 45 per diffamazione, la classifica vede ora i bianconeri primi in classifica“.

Ovviamente è una battuta quella del giornalista napoletano, che scherza sulle varie ipotesi che si stanno facendo sul destino della Juventus. In molti, anche nel recente passato, hanno creduto ad alcune voci che volevano la Juve senza più la penalizzazione, ma anche con alcuni punti in più come addebito per il maltolto.