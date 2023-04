Napoli: il report dell’allenamento, Simeone scalpita

Il Napoli ha effettuato oggi al centro sportivo di Castel Volturno l’allenamento di rifinitura in vista della sfida con il Milan.

Il Napoli dovrà fare a meno di Osimhen per la sfida con il Milan, ma nell’ultimo report da Castel Volturno non ci sono nuove notizie sui tempi di recupero di Osimhen. Il nigeriano sarà valutato la prossima settimana. Con ogni probabilità l’attaccante sarà sostituito da Simeone che scalpita per giocare la sua prima gara da titolare in Serie A. L’argentino è in rampa di lancio, anche perché Raspadori rientra da un infortunio.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello.

Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tecnico tattica. Chiusura di seduta con sviluppo di gioco su calci piazzati. Bereszynski ha fatto lavoro personalizzato. Osimhen ha svolto terapie” questo il report del Napoli da Castel Volturno.