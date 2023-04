Napoli-Milan: le probabili formazioni, c’è Simeone, Pioli si difende

Probabili formazioni Napoli-Milan di Serie A, infortuni per Osimhen e Kalulu: le scelte di Spalletti e Pioli.

Napoli-Milan sfida di Serie A: gli azzurri possono dare una ulteriore indicazione al campionato, battendo il Milan fanno un altro passo deciso verso lo scudetto. I rossoneri devono difendere il quarto posto con solo 1 punto di vantaggio sulla Roma. La sfida dello Stadio Diego Armando Maradona sarà importante per entrambe le formazioni, ma sicuramente la squadra di Pioli deve avere più motivazioni nel cercare i tre punti da ogni costo.

FORMAZIONI NAPOLI-MILAN

Nel Milan c’è l’infortunio di Kalulu che costringe Pioli ad anticipare i tempi e tornare al 4-2-3-1. Il tecnico dei rossoneri rispolvera Kjaer e punta su Calabria sulla destra, Hernandez a sinistra e Tomori l’altro centrale. A centrocampo intoccabili Bennacer e Tonali, mentre dietro Giroud c’è Krunic per un assetto più difensivo con compiti di marcatura su Lobotka, al suo fianco ci sono Leao e Diaz.

Il Napoli deve fare a meno di Victor Osimhen che sicuramente salta il match di Serie A contro i rossoneri. I tempi di recupero di Osimhen sono ancora incerti, ma si farà di tutto per farlo tornare almeno per la sfida tra Napoli e Milan sempre al Maradona, ma valida per il ritorno dei quarti di Champions League.

Spalletti non fa turnover per la sfida con il Milan e schiera Meret con la maschera in porta, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce ed i centrali Kim e Rrahmani. A centrocampo i soliti Anguissa, Lobotka e Zielinski con Kvaratskhelia e Lozano a sostegno di Simeone che prende il posto di Osimhen. Resta il ballottaggio Mario Rui/Olivera e Lozano/Politano.

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali, Diaz, Krunic, Leao, Giroud.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Il match tra Napoli e Milan si gioca il 2 aprile alle ore 20.45 la partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Dazn. Napoli-Milan in streaming sarà visibile con l’app di Dazn, ma anche con NowTv e Tim Vision.