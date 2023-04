Infortunio Osimhen, la reazione del nigeriano dopo l’ecografia

Infortunio per Victor Osimhen: lesione distrattiva confermata dalle ecografie. L’attaccante del Napoli salterà le prossime gare.

Il Napoli dovrà fare a meno del giocatore nigeriano Victor Osimhen nelle prossime partite di campionato a causa di un infortunio. Ieri, il calciatore ha svolto un’ecografia che ha evidenziato una lesione distrattiva, rendendo necessario il suo immediato riposo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Osimhen era già tornato stanco dalle due partite giocate con la sua nazionale, e già giovedì aveva manifestato di avere il muscolo impastato. Di conseguenza, gli esami sono stati effettuati per escludere possibili lesioni, ma purtroppo l’esito è stato quello temuto.

“Il nigeriano è rientrato affaticato dalle due partite giocate con la sua nazionale e già giovedì a Castel Volturno aveva palesato di avere il muscolo impastato, ragion per cui è stato necessario sottoporlo all’ecografia che ha avuto l’esito che tutti speravano di scongiurare”.

“Nonostante ciò, Victor ha manifestato immediatamente la sua intenzione di provare ad accelerare i tempi per essere in campo addirittura nel match di andata di Champions il 12 aprile”

Tuttavia, il calciatore nigeriano sembra determinato a tornare il prima possibile a disposizione del Napoli, e già da oggi inizierà un programma di recupero che seguirà scrupolosamente. Nonostante ciò, gli infortuni di questo tipo sono molto delicati e richiedono la massima cautela, in quanto i tempi di recupero potrebbero essere più lunghi se il calciatore non segue attentamente le indicazioni dei medici.

Osimhen aveva anche espresso la sua volontà di accelerare i tempi di recupero, sperando di tornare in campo già per la partita di andata di Champions il 12 aprile. Tuttavia, sarà necessario valutare attentamente la situazione, in quanto affrettare i tempi di recupero potrebbe portare a un peggioramento dell’infortunio.

La lesione distrattiva è un tipo di infortunio che richiede un periodo di riposo adeguato e una riabilitazione accurata per garantire una completa guarigione. Speriamo che Osimhen possa recuperare presto e tornare in campo al meglio delle sue capacità.