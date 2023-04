Infortunio Osimhen: Gazzetta prende coraggio e boccia Kvaratskhelia

Gazzetta dello Sport si occupa dell’infortunio di Victor Osimhen, il nigeriano salterà sicuramente Napoli-Milan di Serie A.

L’assenza di Victor Osimhen dalla sfida Napoli-Milan sembra aver dato nuovo brio e vigore a tutti, anche all’informazione mainstream. Il nigeriano potrebbe saltare anche l’andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli e questo sembra dare una boccata d’ossigeno, quantomeno in termini di notizie.

Gazzetta scrive che la “tegola Osi ha fatto male al Napoli“, eppure fino ad ora nessuna partita è stata giocata senza Osimhen. Anzi a guardare bene i precedenti senza il nigeriano non sono male. Per informazioni chiedere a Liverpool, Ajax, Rangers, ma anche allo stesso Milan che all’andata in Serie A perse a San Siro contro un Napoli privo di Osimhen per infortunio.

“Nessun dubbio invece su cosa perde Luciano Spalletti: tantissimo, il capocannoniere del campionato, un centravanti da 21 gol in 23 partite, 8 nelle ultime 8 del girone di ritorno, l’attaccante più immarcabile della Serie A, per le sue caratteristiche tecniche e per la sua imprevedibilità tattica” scrive Gazzetta.

Poi sul quotidiano in edicola oggi si continua a leggere: “Perdere Osimhen è come perdere il Vesuvio nella cartolina. Neppure lo straripante Kvaraskhelia è così determinante, perché il georgiano, per quanto difficile da arrestare, resta pur sempre una furia laterale, mentre Victor dà il senso a tutta la squadra, è la cometa cui tendono tutti i magi di Spalletti. Il buon Cholito non sarà Achille, ma può dare una buona mano in battaglia. Lo ha dimostrato proprio contro il Milan a San Siro“.