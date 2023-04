CLAMOROSO “Spalletti sarà il nuovo allenatore del Real Madrid”

Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Real Madrid, indiscrezione che al primo aprile ha il sapore dello scherzo.

Con Carlo Ancelotti nuovo commissario tecnico del Brasile, la squadra spagnola resta senza allenatore. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Le Bombe di Vlad, pare che Florentino Perez si sia mosso per prendere Spalletti. Una notizia che cade come un fulmine a ciel sereno, anche perché De Laurentiis ha confermato Spalletti sulla panchina del Napoli solo qualche settimana fa.

Real Madrid: Spalletti nuovo allenatore

Teoricamente il Napoli avrebbe la possibilità di tenere Spalletti in azzurro attraverso una clausola unilaterale, ma difficilmente De Laurentiis deciderà di esercitarla senza il placet del suo allenatore. Fino ad ora il tecnico toscano non si è mai sbilanciato sul suo futuro, nonostante le rassicurazioni del patron della SSCN. Anzi l’allenatore solo qualche giorno fa ha detto che avrebbe dovuto capitalizzare le occasioni, anche perché avendo 64 anni non avrebbe avuto ancora molto tempo.

“Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Real Madrid! Niente rinnovo a fine anno nonostante l’opzione che vanta il club di Adl nei riguardi dell’allenatore toscano, con il club di Liga pronto a pagare un indennizzo al Napoli” questo quanto viene scritto sul portale specializzato in calciomercato.

L’accordo viene dato già per fatto con Spalletti che al Madrid andrebbe a firmare un biennale a 6 milioni di euro a stagione. Proprio il tecnico toscano starebbe spingendo affinché il Real Madrid acquisti Kvaratskhelia.

La notizia ha sicuramente del clamoroso anche perché data il giorno 1 aprile e potrebbe rappresentare sicuramente una goliardia.