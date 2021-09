Leicester-Napoli: biglietti in vendita, ecco il modulo per ritirarli

Sono in vendita i biglietti per Leicester-Napoli settore ospiti, sfida di Europa League, sarà necessario compilare un modulo. La SSCN sul sito ufficiale offre tutte le indicazioni per gli spettatori che vorranno vedere la trasferta del Napoli. Il modulo per assistere a Leicester-Napoli non equivale all’acquisto del biglietto, ma serve per procedere all’acquisto del tagliando presso TicketOne, al costo di 45 euro.

Come comprare i biglietti di Leciester-Napoli

Ecco tutte le indicazioni fornite dalla Società Sportiva Calcio Napoli:

Per la gara CFC Leicester vs SSC Napoli, valida per la fase Group Stage della UEFA Europa League, in programma il giorno giovedì 16 settembre 2021 alle ore 20:00 (ora locale), in ottemperanza alle disposizioni della Questura di Napoli, la SSC Napoli comunica che dalle ore 13.00 di lunedì 13 settembre 2021, fino alle ore 19.00 di martedì 14 settembre 2021 e comunque fino ad esaurimento dei posti, sara’ disponibile la prenotazione di un voucher mediante la compilazione di un modulo on line presente sul sito ufficiale della SSC Napoli, cliccando qui.

Si precisa che la compilazione del modulo online non garantisce la prenotazione del voucher, ma è necessaria per procedere all’acquisto sul sito della Ticketone. La procedura genererà un documento pdf che il tifoso riceverà via email e che dovrà obbligatoriamente stampare e presentare presso un box office che la SSCN individuerà a Leicester (Inghilterra) e che sarà successivamente comunicato, sul sito della SSCN, unitamente agli orari di ritiro; questo voucher DEVE ESSERE SOSTITUITO con il titolo valido per l’accesso al settore ospiti dello stadio Leicester City Stadium, fornito dal Leicester, previa contestuale compilazione e sottoscrizione di un modulo informativo e presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, non sarà considerata valida la patente); non sarà consentito il ritiro mediante presentazione di delega.

Il prezzo del biglietto, spettante al Leicester e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione è di

€ 45,00 cui aggiungere la commissione di spettanza di Ticketone per la transazione on line.

Leggi anche: