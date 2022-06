LDT – Mertens non merita nulla: è come Higuain, solo la maglia

La vicenda del rinnovo di Dries Mertens con il Napoli fa scatenare i tifosi azzurri. Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato a lasciar partire il belga, soprattutto dopo la mail con le richieste economiche degli agenti. Tanti, tantissimi tifosi si sono schierati dalla parte di Mertens con l’hashtag #iostoconmertens. Ma c’è chi invece la pensa in maniera diametralmente opposta. Mertens è come Higuain, il paragone lo fa Pasquale da Caserta, lo dice inviandoci una lettera attraverso i canali social, in cui esprime la sua opinione sul caso Mertens. Ecco il testo:

Gentile redazione di Napolipiu, in questi giorni si sta parlando fin troppo del caso Mertens, giocatore a cui tutti siamo riconoscenti per i 148 gol segnati in maglia azzurra. Giocate fantastiche, tante emozioni e tanto affetto per la città. Ma non dimentichiamoci che questo è il lavoro del belga, per il quale è stato lautamente pagato: 4,5 milioni di euro nelle ultime due stagioni. Fare ciò che si deve non può e non deve essere esaltato come se si stesse facendo qualcosa di sovraumano. Mertens ha ricevuto tanto quanto ha dato al Napoli, che lo ha sempre coccolato e stimato.

Ed allora mentre tutti dicono di stare con Mertens io vado controcorrente, io sto con la società. O meglio con la maglia azzurra, l’unica cosa che veramente conta in tutto questo. I giocatori passano, quella resta sempre.

La mail con le cifre chieste da Mertens, poi, è stata un’autentica delusione. Un giocatore che fino a qualche mese fa diceva di voler restare a Napoli ad ogni costo, non manda quella richiesta, sapendo bene che il presidente non la accetterà mai. Uno che vuole restare in azzurro a tutti i costi chiama il presidente, si siede e trova un accordo, ben sapendo che a 35 anni il Napoli non può e non vuole fargli offerte faraoniche. Ed allora smettiamo di idolatrare Mertens, che alla fine si è comportato come Higuain. Ringraziamolo per quello che ha fatto, ma ricordiamoci anche quello che non ha fatto. Perché anche lui è mancato nei momenti decisivi nello scudetto. Anche lui ha fallito Napoli-Verona, anche lui ha fallito in Europa. Non è tutto ora quello che luccica.