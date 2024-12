Coppa Italia – Lazio-Napoli: in caso di parità subito rigori. Ecco il regolamento

La sfida dell’Olimpico tra biancocelesti e azzurri si deciderà dagli undici metri in caso di pareggio nei tempi regolamentari. Novità nel regolamento della competizione.

Una nuova regola caratterizzerà Lazio-Napoli, ottavo di finale di Coppa Italia in programma oggi 5 dicembre all’Olimpico di Roma. Le due squadre, che si stanno dando battaglia anche in campionato con il Napoli in vetta e la Lazio a sole quattro lunghezze di distanza, potrebbero ritrovarsi a decidere il passaggio del turno direttamente ai calci di rigore.

Il regolamento della competizione, infatti, ha subito una modifica sostanziale a partire da questa stagione: niente tempi supplementari fino ai quarti di finale in caso di parità al 90′. La novità riguarda tutte le gare fino a questo turno della competizione, mentre dalle semifinali (disputate con gare di andata e ritorno) verranno ripristinati i classici due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, prima dell’eventuale lottery dei rigori.

La sfida tra gli uomini di Marco Baroni e quelli di Antonio Conte prenderà il via alle ore 21 e sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Italia 1, con possibilità di seguire il match anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.