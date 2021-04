Lazio in allarme: Luis Alberto in dubbio per la sfida col Napoli

Il vero dubbio in casa Lazio si chiama Luis Alberto, il centrocampista si è allenato in gruppo e sarà convocato ma non è al meglio della condizione fisica. Già contro lo Spezia è rientrato in extremis tra i convocati ma si accomodò in panchina. La speranza di Simone Inzaghi è di poterlo mandare in campo dal primo minuto e con il passare delle ore le quotazioni del calciatore sono aumentate. Qualora Luis Alberto non dovesse essere in grado di giocare con il Napoli allora sarebbe pronto a giocare Pereira come mezz’ala sinistra.

Napoli-Lazio: le probabili formazioni

Il Napoli arriva alla sfida con la Lazio con la defezione di Demme squalificato, al suo posto gioca Bakayoko. Ospina è ancora infortunato ed in porta ci va Meret. In difesa Hysaj prende il posto di Mario Rui rispetto alla partita con l’Inter. In attacco spazio a Lozano dal primo minuto al posto di Politano, mentre Mertens si prende il posto di punta centrale.

La Lazio di Simone Inzaghi si presenza co nil 3-5-2 con una formazione tipo se Luis Alberto riuscirà a recuperare. Leiva sarà il play di centrocampo con Milikovic. In attacco spazio a Correa e Immobile.