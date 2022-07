Lavezzi nella squadra di Prime Video: sarà tra gli esperti della Champions League

Lavezzi ex campione del Napoli, nella squadra di commento di Amazon Prime Video per la Champions League: con il Pocho anche Nesta .

Ezequiel Lavezzi e Alessandro Nesta entrano a far pare della squadra di Prime Video.

In occasione della presentazione della nuova stagione della piattaforma streaming di Amazon, tra le varie novità annunciate, c’è anche quella relativa all’ingresso nel gruppo dei esperti per il commento delle gare di Champions League, anche dell’ex campione del Napoli, Pocho Lavezzi con lui ci sarà anche l’ex Lazio e Milan, Alessandro Nesta.

Come già accaduto nella scorsa stagione, Amazon Prime Video trasmetterà in diretta e in esclusiva la miglior partita del mercoledì della massima competizione continentale per club.

Il Business Lead Sports di Amazon Prime Video in Italia, Marco Foroni, ha spiegato cosa proporrà in streaming il colosso statunitense.