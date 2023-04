Lapo Elkann: “Vorrei la Juve come il Milan” la risposta del milanista: “Napoli arrogante…” – FOTO

Lapo Elkann ha commentato la prestazione del Milan contro il Napoli, esaltando la squadra di Stefano Pioli.

C’è una Italia intera a fare il tifo contro il Napoli. Gli azzurri hanno perso contro il Milan, meritatamente, ed in maniera indolore. Gli uomini di Spalletti hanno sempre 16 punti di vantaggio sulla Lazio a 10 giornate dalla fine del campionato. Eppure c’è chi spera ancora in una clamorosa rimonta della Juventus, magari senza penalizzazione.

Elkann: il tweet sul Milan

Una ennesima dimostrazione di questa speranza, arriva dalla risposta ad un tweet di Lapo Elkann. L’imprenditore ha scritto: “Ho visto il Milan dominare a Napoli padrone del campo e del pallone così vorrei vedere giocare la mia Juventus“.

La risposta è stata: “Sono tifoso del Milan, e spero che vengano ridati i 15 punti alla Juventus, andrebbe a vincere lo scudetto davanti un Napoli arrogante“. Va sottolineato che anche qualora dovessero ridare i 15 punti di penalizzazione alla Juve, i bianconeri avrebbero comunque ben 12 punti di distacco dal Napoli.

Inoltre è da inizio campionato che la squadra di Spalletti domina su qualsiasi campo, in Serie A come in Champions League, quindi prendere come termine di paragone la partita fatta dal Milan contro il Napoli, sembra un po’ esagerato. Ma evidentemente al tifoso rossonero non brucia più quel gol di Muntari annullato impropriamente ed ha deciso di simpatizzare per gli altri strisciati del Nord Italia.