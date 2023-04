De Maggio: “Certe cose solo un pazzo può dirlo”

Valter De Maggio parla di Napoli-Milan non solo del match di Serie A, ma anche dei quarti di finale di Champions League.

La vittoria schiacciante del Milan contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, ha portato sconforto nell’ambiente azzurro. Eppure il Napoli conserva 16 punti di vantaggio sulla Lazio seconda in classifica e ben 20 sul Milan.

Della gara del Maradona ne parla anche Valter De Maggio che a Radio Goal dice: “Il clima che si è creato sugli spalti ha sicuramente influito, anche perché si sapeva ch ci sarebbe stata una protesta. Va poi sottolineato che il Napoli si è trovato contro il miglior Milan della stagione che ha giocato contro il peggior Napoli in assoluto. La squadra di Pioli ha ingabbiato Lobotka. Inoltre con la posizione di Brahim Diaz ha creato tantissimi problemi al Napoli, così come Leao che ha fatto una grandissima partita“.

Poi De Maggio ha aggiunto: “Quando è stato sorteggiato il Milan per il Napoli ai quarti di Champions League c’è chi ha esultato, pensando di essere già in semifinale, ma solo un pazzo può dirlo. Quanto accaduto nel match di Serie A deve far fare un bagno di umiltà a tutti, bisogna capire che il Milan non è assolutamente una squadra materasso“.