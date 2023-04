Esposito: “Sta girando una grossa bugia sul Napoli” sbotta contro gli ultras

Paolo Esposito giornalista commenta Napoli-Milan, che ha visto la sconfitta degli azzurri e la violenza degli ultras.

Esposito commentando Napoli-Milan ha detto: “Fuori dallo stadio Maradona questi individui che si fanno chiamare tifosi e che invece remano contro! Guastafeste con manie di protagonismo! FUORI ! Adesso staranno godendo per la sconfitta casalinga del Napoli! Questi arriverebbero ad essere soddisfatti e contenti se il Napoli non lo vincesse questo scudetto. Pensano di essere indispensabili e più importanti di tutti gli altri tifosi che assiepano lo stadio di Fuorigrotta! E invece sono degli individui indesiderati da tutti gli altri veri tifosi del Napoli! Se ne stessero a casa loro, senza dare fastidio agli altri! Si può fare tranquillamente a meno di loro“.

Poi il giornalista ha aggiunto: “Il Napoli è di tutti i veri e disinteressati tifosi! Di sicuro il Napoli, non è loro. Sono solo la rovina del Napoli e di Napoli. Non li fate più entrare. Ridategli anche i quattrini dei loro abbonamenti. E poi gira una bugia: adesso si illuderanno che la sconfitta è dovuta alla mancanza del loro tifo ma si sbagliano di grosso. Questa sconfitta è figlia del pessimo approccio dei calciatori azzurri e del tecnico a questo match. Senza la necessaria cattiveria agonistica e concentrazione. Sembrava che giocassero un’amichevole.

“Questa umiliante sconfitta dev’essere un bagno d’umiltà per tutto l’ambiente napoletano, calciatori e tifoseria. Diceva Trapattoni, uno che ha fatto incetta di scudetti, “non dire gatto se non ce l’hai nel sacco “. E invece tanti imbecilli a Napoli e provincia già a festeggiare e ad imbrattare le città ed i paesi! Andavano di fretta… Come se già avessero vinto matematicamente. Venerdì sera a Lecce – conclude Esposito – di nuovo con l’elmetto e col fucile a battagliare e portare a casa i 3 punti ! Altrimenti potrebbe cambiare lo scenario in questo finale di campionato”.