L'AIA STA AIUTANDO IL NAPOLI: in Lega Calcio scoppia la bomba | È De Laurentiis league

Accuse pesanti nei riguardi dell’AIA: il Napoli è palesemente aiutato. Si tratta della De Laurentiis league.

Il tema arbitrale continua a scuotere la Serie A, ma questa volta le accuse assumono toni esplosivi. L’AIA viene messa sotto accusa con il sospetto di decisioni sistematiche favorevoli al Napoli. Dopo gli episodi di Verona e Napoli, in molti gridano al “disegno”. Ma quello che trapela dai corridoi della Lega è ancora più inquietante.

I vertici del calcio italiano si trovano ora a fronteggiare una tempesta mediatica senza precedenti. La percezione che ci siano due pesi e due misure rischia di minare la credibilità del campionato. Intanto, voci interne parlano di pressioni e rapporti privilegiati tra club e istituzioni.

La rabbia dei tifosi delle squadre penalizzate è salita alle stelle, alimentando polemiche social e proteste ufficiali. Le immagini dei falli di mano contestati hanno fatto il giro del web, rafforzando l’idea di un trattamento preferenziale. La tensione cresce a ogni giornata, e la Lega non può più restare a guardare.

Sul banco degli imputati non ci sono solo gli arbitri, ma anche il sistema di revisione VAR. Le stesse dinamiche, interpretate in modo opposto a seconda del contesto, fanno pensare a un metro di giudizio. Tecnici ed ex direttori di gara hanno iniziato a sollevare dubbi pubblici.

Decisioni discusse e discutibili

Il nome di Aurelio De Laurentiis compare sempre più spesso nelle discussioni dietro le quinte. Il presidente del Napoli, con il suo peso politico e mediatico, viene accusato di esercitare una forte influenza.

Cresce così l’ombra di una competizione falsata, con arbitri nel mirino e la sensazione che la classifica non rispecchi il reale valore delle squadre. La “De Laurentiis League”, come l’hanno ribattezzata i più critici, rischia di trasformarsi in una bomba pronta a esplodere.

De Laurentiis e Conte – fonte LaPresse – Napolipiu

Gli episodi

In particolare sono stati presi come esempio due episodi distinti, ma con lo stesso filo conduttore: il fallo di mano e l’uso controverso del VAR secondo quanto riportato da gianpaolocalvarese_official. A Verona la Juventus si è vista fischiare contro un rigore convalidato dopo il richiamo alla review, episodio che ha inciso in modo diretto sul risultato finale.

A Napoli, invece, il Pisa avrebbe potuto beneficiare di un penalty per un tocco evidente di Leris, ma il controllo al monitor ha portato all’esatto opposto: niente rigore. Due decisioni diametralmente opposte ma entrambe errate, che hanno pesato in modo rilevante sull’esito delle partite. In entrambi i casi, la squadra favorita è stata il Napoli, che si ritrova così con punti pesanti a suo vantaggio in classifica.

