La sosta parte malissimo: Conte spacca il suo ufficio | SI È FATTO MALE UN TITOLARE
La nuova sosta delle Nazionali ha già fatto storcere il naso al tecnico del Napoli. Subito allarme per il mister degli azzurri.
Non è iniziata nel migliore dei modi la nuova sosta per le nazionali in casa Napoli. Antonio Conte ha visto la situazione precipitare dopo l’infortunio di un titolare durante l’allenamento di rifinitura. L’episodio avrebbe mandato su tutte le furie l’allenatore, che, secondo indiscrezioni, avrebbe reagito in maniera veemente.
Conte non ha nascosto la frustrazione per una squadra che continua a perdere pezzi proprio nel momento in cui serve continuità. L’infortunio del giocatore, le cui condizioni sono ancora in valutazione, rappresenta un duro colpo per il tecnico, che aveva pianificato la pausa per lavorare sul piano fisico e tattico in vista della ripresa.
Lo staff medico del Napoli è subito intervenuto per valutare l’entità del problema, ma dalle prime informazioni non trapela ottimismo. Il rischio è che il calciatore debba restare fermo per diverse settimane, compromettendo la disponibilità in vista dei prossimi impegni cruciali.
Il tecnico azzurro in questo ore sarebbe furibondo. Non è la prima volta che accade qualcosa di simile. E perdere giocatori di valore nel bel mezzo della stagione può a sua volta comprometterla portando lo stesso allenatore a prendere decisioni del tutto inaspettate alla vigilia delle prossime partite.
Una sosta maledetta
La sosta, che doveva essere un’occasione per ritrovare serenità e compattezza, rischia così di trasformarsi in un problema. Senza diversi nazionali e ora anche con un nuovo infortunio da gestire, Conte dovrà riorganizzare il lavoro, cercando soluzioni alternative e mantenendo alta la motivazione del gruppo.
Il tecnico non vuole che l’episodio destabilizzi l’ambiente, ma sa bene che il margine d’errore si sta riducendo. In città, intanto, cresce la preoccupazione tra i tifosi. L’infortunio del titolare e la reazione furiosa dell’allenatore hanno acceso i riflettori su un Napoli che vive un momento di nervosismo evidente.
L’infortunio
In particolare Vanja Milinkovic-Savic non prenderà parte agli impegni della Serbia come riportato da alfredopedulla.com: il portiere del Napoli è stato escluso dalla lista dei convocati a causa di un problema alla schiena che lo tormenta da diverse settimane. La federazione serba ha spiegato in una nota ufficiale che l’estremo difensore ha giocato contro il Genoa nonostante il dolore, ricorrendo anche a delle iniezioni per riuscire a scendere in campo. Ora avrà bisogno di circa dieci giorni di stop per recuperare completamente.
L’infortunio non è nuovo: Milinkovic-Savic convive da tempo con fastidi alla zona lombare, che si sono riacutizzati nelle ultime partite. Il Napoli, dopo averlo monitorato da vicino, ha preferito informare la FSS per evitare rischi inutili e permettere al giocatore di curarsi al meglio durante la sosta.