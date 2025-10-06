La sentenza è già scritta: PENALITÀ PER IL NAPOLI | Svanisce il secondo scudetto di fila
Per il Napoli si tratta di una vera e propria stangata. Il club azzurro vista la penalità, vedrà svanire lo scudetto, il secondo di fila.
La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i tifosi azzurri: la penalità inflitta al Napoli sembra aver riscritto già il finale di questa stagione. Con un provvedimento che pesa come un macigno sulla classifica, il sogno di uno storico bis scudetto si dissolve ancor prima di poter essere difeso sul campo.
Il club partenopeo, reduce da una cavalcata trionfale la scorsa stagione, si trova ora costretto a fare i conti con un verdetto che azzera ambizioni e spegne entusiasmi. I punti tolti non solo tagliano fuori la squadra dalla lotta per il titolo, ma ne mettono in discussione anche la corsa a un posto in Champions League.
I supporters partenopei non potranno essere ovviamente entusiasti, specialmente dopo un ottimo avvio di stagione e gli acquisti estivi che hanno fatto sognare una città intera. Una doccia gelida che rischia di incidere psicologicamente sull’intero gruppo squadra allenato da Antonio Conte.
La società azzurra con ogni probabilità porterà avanti ricorsi e azioni legali, battagliando fino all’ultimo grado di giudizio. Una reazione comprensibile, dettata dalla necessità di difendere il proprio prestigio in Italia e fuori dai confini della Penisola. La sfida, ora, si gioca nelle aule dei tribunali sportivi più che sul prato verde.
I fragili equilibri
Dal punto di vista tecnico, la squadra appare inevitabilmente scossa. Allenatore e giocatori si trovano a dover gestire non solo avversari sempre agguerriti, ma anche un peso psicologico enorme. La penalità rischia di spezzare equilibri fragili e minare la concentrazione.
Resta la sensazione di una beffa che va oltre la classifica. Perché il Napoli non perderà solamente punti in graduatoria, ma soprattutto la possibilità di riscrivere ancora una volta la propria storia personale e quella del campionato italiano di Serie A. Una batosta inaspettata arrivata in questo inizio di stagione.
Cosa è accaduto
Secondo quanto riportato da around__napoli, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è comparso davanti al GUP nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze relative ai trasferimenti di Osimhen e Manolas, che rientra nell’accusa di falso in bilancio tra il 2019 e il 2021. L’udienza, fissata per discutere la posizione del club e del suo patron, è stata rinviata al 6 novembre, su richiesta della difesa, che ha chiesto più tempo per depositare ulteriori documenti utili alla causa.
Il procedimento giudiziario mantiene alta la tensione attorno al Napoli, poiché l’eventuale riconoscimento delle irregolarità potrebbe avere conseguenze anche sul piano sportivo. Tra le ipotesi più temute vi è una penalizzazione in classifica, che rischierebbe di compromettere il percorso della squadra.