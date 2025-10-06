Il mondo del calcio è in lacrime: NEYMAR SI RITIRA | Non va nemmeno al Mondiale
Il talento brasiliano è pronto a ritirarsi. Tutto il mondo del calcio è scosso sa questa decisione improvvisa: non ci sarà al Mondiale.
Il mondo del calcio è stato scosso dall’ennesima voce sul futuro di Neymar, stavolta legata a un presunto ritiro che lo terrebbe lontano anche dal prossimo Mondiale. Per un giocatore che ha segnato un’epoca con il suo talento e il suo carisma, un’uscita di scena del genere sarebbe un colpo durissimo non solo per il Brasile, ma per tutto il panorama calcistico internazionale.
La carriera di Neymar è stata un viaggio intenso, iniziato al Santos tra dribbling e magie che lo hanno fatto conoscere al mondo. In Europa ha incantato prima al Barcellona, dove ha vissuto anni d’oro accanto a Messi e Suárez, poi al Paris Saint-Germain, dove ha continuato a vincere titoli ma senza riuscire a coronare il sogno della Champions League.
Negli ultimi anni, però, la sua storia è stata segnata più dagli infortuni che dai gol. Dall’Arabia Saudita al ritorno in Brasile, Neymar ha dovuto spesso fermarsi, vedendo interrotto il suo cammino da problemi fisici che lo hanno allontanato dai riflettori e, soprattutto, dalla Seleção.
Le voci su un addio anticipato pesano come un macigno. E’ pronto a ritirarsi uno dei giocatori in grado di riscrivere la storia del calcio nel corso degli ultimi anni, per molti un simbolo in Brasile e nel mondo.
Addio Mondiale
La possibilità di non vederlo al prossimo Mondiale rappresenta il timore più grande per i brasiliani, che da sempre si aggrappano alle sue giocate nei momenti decisivi. Neymar, però, ha più volte lasciato intendere di non voler arrendersi, convinto che il suo tempo non sia ancora finito.
Ma al momento il suo rientro in campo e per giunta al Mondiale del 2026 sembra alquanto improbabile. Troppe le difficoltà fisiche che flagellano il suo corpo da oramai diversi anni. Il talento di cristallo è pronto dunque a dire addio, anche in maniera prematura oltre che inaspettata, al calcio.
L’enorme fatica
Neymar continua a vivere un periodo complicato, segnato da troppi infortuni che ne hanno minato continuità e rendimento. Le sue condizioni fisiche preoccupano non solo il Santos, dove fatica a ritrovare forma e minutaggio, ma anche la nazionale brasiliana come riportato da TMW. Carlo Ancelotti vorrebbe convocarlo per il Mondiale americano, ma difficilmente rischierà un posto per un giocatore non al meglio. Al momento, dunque, l’ipotesi di vederlo protagonista in estate sembra remota.
Il sogno di un ultimo Mondiale appare sempre più lontano, perché i segnali non sono incoraggianti. Neymar non riesce a disputare novanta minuti con continuità e il suo recupero sembra procedere a rilento. La prospettiva di un ritiro non è più impensabile, visto che gli infortuni ne stanno logorando il corpo e la carriera.