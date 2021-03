La Romba batte il Genoa e vola al quarto posto: Napoli costretto a vincere

La Roma vince per 1-0 contro il Genoa e piazza al quarto posto in classifica di Serie A, il Napoli è costretto a vincere col Bologna.

Basta un gol del difensore Gianluca Mancini per dare la vittoria alla Roma sul Genoa, che piazza i giallorossi al quarto posto del campionato di Serie A in attesa che si giochi la sfida Inter-Atalanta. Con questa vittoria la squadra di Fonseca mette a segno un colpo importante per la zona Champions League. Sia l’Atalanta che il Napoli sono costrette a vincere per non perdere i punti con la rivale giallorossa. Gli azzurri di Gattuso chiudono la giornata domenicale di Serie A con il posticipo delle 20.45 contro il Bologna.

Il Napoli attualmente è fermo a 44 punti e nel caso di una vittoria si porterebbe a tre punti dalla Roma, con una partita in meno rispetto ai giallorossi. Insomma per gli azzurri sarà veramente importante vincere col Bologna per non perdere ulteriore terreno con la Roma. Il piazzamento Champions League è fondamentale per il Napoli sia in termini di prestigio che in termini economici. Senza Champions bisognerà per forza mettere in atto un ridimensionamento. De Laurentiis, intanto, sta già pensando alla cessione di alcuni big come Koulibaly per abbassare il tetto ingaggi.