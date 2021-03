Formazioni Napoli-Bologna: Gattuso recupera Bakayoko, c’è Osimhen

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna con Gennaro Gattuso che è riuscito a portare tra i convocati sia Bakayoko che Osimhen. Demme parte titolare, così come Ghoulam e Mertens. Mihajlovic ritrova Dominguez e Danilo.

Gennaro Gattuso ha recupero in extremis Bakayoko che rientra tra i convocati di Napoli-Bologna ma non è inserito nella probabile formazione azzurra. Il centrocampista ex Monaco lascerà spazio a Demme titolare in coppia con Fabian Ruiz. In porta c’è il ballottaggio Ospina-Meret con il colombiano favorito, mentre in difesa c’è Koulibaly dal primo minuto con Rrahamani e Manolas in ballottaggio. In attacco spazio ancora a Mertens dal primo minuto anche se Osimhen rientra tra i convocati. Alle sue spalle agiranno Insigne, Zielinski e Politano.

Nel Bologna di Sinisa Mihajlovic ci sono i recuperi di Dominguez e Buldursson, mentre Dijks non è al meglio per problemi muscolari. Rientra pure Danilo che ha scontato il turno di squalifica. In attacco possibile turno di riposo per Barrow, con Palacio nel ruolo di prima punta.

Napoli-Bologna: probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1) : Ospina; Di Lorenzo, Rrahamani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne, Mertens. All. Gattuso

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Swanberg, Poli; Skov Olsen, Soriano, Sansone, Palacio. All. Mihajlovic.