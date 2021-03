Repubblica – Osimhen fuori anche col Sassuolo, spazio a Mertens

Victor Osimhen deve ancora smaltire l’infortunio e non sarà presente nella sfida tra Sassuolo e Napoli di mercoledì prossimo.

Ultime notizie Calcio Napoli – E’ un anno più che fortunato per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli deve ancora recuperare dal trauma cranico. Come ha sottolineato anche il dottor Bucciero della Clinica Pineta Grande il calciatore clinicamente sta benissimo, ma servono i tempi di recupero visto che il colpo è stato ricevuto un un punto molto delicato. A Sassuolo quindi Osimhen non sarà in campo, almeno secondo quanto scrive Repubblica. Una perdita importante per Gattuso che dopo l’infortunio alla spalla ed il Covid stava cominciando a ritrovare l’attaccante nigeriano, quello che teoricamente doveva essere il punto fermo del suo reparto avanzato.

Senza Oismhen a Sassuolo toccherà ancora a Mertens partire da titolare nel 4-2-3-1 di Gattuso. Il belga ieri è uscito con una fasciatura alla caviglia, immagine che ha fatto spaventare i tifosi. Le sue condizioni saranno valutate prossimamente, ma non si dovrebbe trattare di nulla di grave. L’attaccante belga è ritornato titolare dopo oltre due mesi, ma nonostante non sia ancora al meglio della condizione fisica il suo contributo è apparso determinante, non solo per il gol realizzato al Benevento, ma anche per l’apporto che sa dare alla squadra.