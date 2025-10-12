12 Ottobre 2025

La Juventus ce l’ha fatta: restituiti gli scudetti di Calciopoli | Annuncio ufficiale della FIGC

Lorenzo Gulotta 12 Ottobre 2025


Alla fine la Vecchia Signora è riuscita a farsi restituire gli scudetti dell’epoca buia di Calciopoli. Ecco l’annuncio ufficiale.

Dopo quasi vent’anni di battaglie legali, ricorsi e polemiche infinite, la notizia che nessun tifoso juventino osava più sperare è diventata realtà. La FIGC, con un comunicato ufficiale, ha annunciato la restituzione dei due scudetti revocati alla Juventus al termine dello scandalo Calciopoli del 2006.

Il Consiglio Federale ha approvato la misura, dopo aver riesaminato documenti e testimonianze emerse negli ultimi anni. La FIGC ha dunque deliberato di riconoscere nuovamente i titoli 2004-2005 e 2005-2006 al club bianconero. Una storia che sembrava chiusa oramai ma che ha preso una nuova piega.

La decisione ha scatenato reazioni contrastanti in tutto il mondo del calcio. I tifosi juventini hanno accolto la notizia con un’esplosione di entusiasmo. Al contrario, alcune società coinvolte nella vicenda hanno espresso il proprio disappunto. La FIGC, tuttavia, ha ribadito che la scelta è frutto di una revisione.

La società piemontese ha espresso gratitudine, ricordando come la fiducia e la fedeltà dei tifosi non siano mai venute meno, nemmeno nei momenti più difficili. Una battaglia legale interminabile: ma alla fine la Vecchia Signora è riuscita a spuntarla con un colpo di coda nel finale, come in un big match.

Le modifiche

La restituzione dei titoli modifica anche l’albo d’oro della Serie A, riportando la Juventus in cima alla classifica delle squadre più titolate d’Italia con un numero di scudetti ancora più imponente. Questa decisione avrà effetti anche sulle statistiche e sulle graduatorie UEFA.

Ora l’attenzione si sposta sulle eventuali ripercussioni in ambito sportivo e giudiziario. La FIFA ha fatto sapere che esaminerà il provvedimento, e bisognerà capire se ci saranno ulteriori ricorsi. Ma cosa è successo e cosa ha inciso maggiormente tanto da portare a questo cambiamento?

Juventus-gettyimages-napolipiu.com

Le dichiarazioni

In particolare Gianluigi Buffon, attuale capo delegazione della Nazionale e quindi rappresentante dell’organismo federale, ha dichiarato di considerare tredici gli scudetti vinti in carriera, includendo anche quelli revocati a seguito dello scandalo Calciopoli. Le sue parole hanno suscitato attenzione poiché, provenendo da una figura istituzionale della FIGC, assumono un valore simbolico e al tempo stesso istituzionale.

Queste le parole rilasciate da Buffon durante la consegna della Castagna d’Oro: “I miei scudetti non sono undici, ma tredici. Conto anche quelli vinti sul campo con la Juventus e poi revocati con Calciopoli. Alla fine, più dei numeri, restano le frasi, le emozioni e le storie che li hanno accompagnati. E per questo dico grazie di cuore”.

