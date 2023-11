REPUBBLICA – Kvaratskhelia al centro del progetto tattico di Mazzarri

Khvicha Kvaratskhelia prima punta? È quanto sta valutando il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, che pone il georgiano al centro del progetto azzurro.

Khvicha Kvaratskhelia al centro del progetto azzurro. Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, sta provando un nuovo modulo che vede il georgiano in una veste ‘insolita’ per il Napoli, ma abituale nella Nazionale georgiana: il ruolo di prima punta. Un qualcosa che con la Georgia sta già dando i suoi frutti, dunque perché non provarlo anche nella squadra partenopea? Ne parla l’edizione odierna de La Repubblica.

“Mazzarri è infatti intenzionato a metterlo al centro del suo progetto esattamente come già avviene nella Georgia, che nelle ultime gare ha utilizzato con ottimi risultati la sua stella anche in un ruolo inedito: da prima punta. Al campione azzurro l’esperimento tattico non è affatto dispiaciuto e due dei suoi tre gol sono arrivati proprio con inserimenti in posizione centrale”.

Poi ancora: “È una novità da tenere in considerazione e che potrebbe fare comodo pure in campionato per sorprendere gli avversari, magari sin dall’anticipo di sabato pomeriggio a Bergamo contro l’Atalanta. KK a sinistra viene ormai sottoposto con regolarità a delle marcature doppie e addirittura triple, che ne limitano con più facilità il raggio d’azione sulla fascia. Tra le ipotesi al vaglio non a caso c’è quella di passare al 4-3-2-1, un modulo in cui ci sarebbe abbondanza di soluzioni alle spalle di Osimhen o Simeone”.