Kvaratskhelia miglior giovane della Champions Leagu, Napoli domina pure in Europa. Apriamo un ciclo vincente

Khvicha Kvaratskhelia miglior giovane della Champions League, l’attaccante del Napoli era stato anche miglior giocatore della Serie A.

Notte Calcio Napoli – C’é una stella luminosa sul cielo d’Europa è quella stella appartiene a sua maestà Khvicha Kvaratskhelia. L’uomo arrivato dall’Est per incantare l’Europa. Per riportare estro, gioia e magia al Diego Armando Maradona. Il nome dello stadio di Napoli avrebbe messo i brividi a chiunque ed invece a 21 anni Kvaratskhelia si è tenuto addosso il soprannome di Kvaradona ed ha macinato calcio e spettacolo in Serie A ed in Europa.

Champions League: Kvaratskhelia del Napoli è il miglior giovane

La Champions League è stata vinta dal Manchester City, anche se il Napoli ha sognato a lungo la finale. Un obiettivo che solo gli errori arbitrali e la sfortuna hanno interrotto.

Ma il capolavoro di Aurelio De Laurentiis diventa ancora più importante, anche dal punto di vista mediatico. Non solo il Napoli ha vinto lo scudetto, non solo ha conquistato per la prima volta nella storia l’accesso ai quarti di finale di Champions League; ma un suo giocato lire Khvicha Kvaratskhelia è il miglior giovane della Champions League.

Proprio con Kvaratskhelia il Napoli vuole aprire un ciclo vincente. Ecco perché De Laurentiis lo vuole blindare con un rinnovo. Si è capito che quella stella può splendere ancora moltissimo. Che può diventare enorme e illuminare ancora di più il cielo di Napoli e d’Europa.