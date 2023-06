La Salernitana pensa ad azioni legali contro il Napoli per Paulo Sousa. La reazione di ADL

Il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, potrebbe lasciare il club per il Napoli. I legali della Salernitana stanno valutando possibili azioni legali.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli potrebbe affrontare azioni legali dalla Salernitana riguardo alle voci di un potenziale trasferimento del tecnico Paulo Sousa. I legali della Salernitana stanno attualmente valutando la situazione, dato il rapporto diretto tra Sousa e Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli.

Secondo il portale tuttosalernitana, queste voci sono emerse dopo un incontro tra De Laurentiis e Sousa a Roma, mentre il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, annunciava in conferenza stampa la permanenza del tecnico portoghese alla guida del club granata. Questa situazione ha generato tensioni all’interno della dirigenza della Salernitana.

Nonostante la dichiarazione del presidente della Salernitana, Iervolino, che confermava il prolungamento del contratto di Sousa il giorno prima della partita contro l’Udinese, sembra che il tecnico e la società abbiano punti di vista divergenti riguardo alla strategia futura del club.

Le speculazioni attorno all’approccio del Napoli verso Sousa hanno generato malcontento tra i tifosi della Salernitana, che sui social network hanno espresso il desiderio di voltare pagina, indipendentemente dall’esito del possibile accordo con il Napoli.

L’avvocato della Salernitana sta attualmente esaminando ogni dettaglio del contratto di Sousa per determinare se sia stato violato dal suo incontro con De Laurentiis. Se venisse stabilita una violazione contrattuale, il Napoli potrebbe affrontare azioni legali. De Laurentiis, nel frattempo, si è preso 24 ore di tempo per decidere il suo prossimo passo.

Inoltre, in caso di rottura del contratto, Sousa dovrebbe pagare una penale di 1,8 milioni di euro. D’altra parte, il Bologna potrebbe essere un’altra possibile destinazione per il tecnico portoghese. Tuttavia, non ci sono conferme sulle voci di un suo interesse da parte di Roma e Juventus.